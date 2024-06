120 jeux foot

Un cahier de jeux pour tous les jeunes fans de football Un livre de 120 jeux en tout genre et adaptés aux enfants de 6 à 9 ans pour faire travailler ses méninges tout en s'amusant Quiz point par point labyrinthe intrus charade pêle-mêle coloriage codé rébus mais aussi des exercices d'ombres de différences de mots... pour s'amuser et tester ses connaissances sur le football et ses joueurs emblématiques