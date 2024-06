Tous champions ! : Olivier Giroud. Le journal de son bras droit

La collection de lecture pour tous les fans de sport Personne ne peut te raconter l'histoire d'Olivier Giroud mieux que moi Mais c'est normal puisque je suis son bras droit Bon d'accord cela peut te paraître bizarre d'autant qu'Olivier joue essentiellement avec le pied gauche mais c'est la vérité parole de champion Bien sûr j'aurais préféré un sport qui me mette plus en valeur comme le tennis le hand ou le volley mais depuis sa naissance Olivier n'a qu'une idée en tête jouer dans l'équipe de France de football Et c'est cette histoire-là que je vais te raconter avec tous les défis qu'on a dû surmonter pour atteindre notre objectif Et si tu nous suis jusqu'au bout peut-être qu'un jour toi aussi tu vas y arriver