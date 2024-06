Petites comptines au soleil

"Si tu aimes le soleil", "Trois petits moustiques", "Bonjour, monsieur Soleil", "Y a une pie dans l'poirier ! ", "1, 2, 3, nous irons au bois", "Un kilomètre à pied", "Jaune comme le citron" : 7 comptines célèbres pour chanter, danser et célébrer le soleil et les vacances ! Des comptines pour une découverte de la musique et de la langue Pour le développement de l'enfant, l'écoute de comptines est très bénéfique. Les rimes, les répétitions, les rythmes simples et qui se répètent, permettent de capter l'attention des tout-petits. Ainsi, ils se familiarisent avec les sonorités de la langue et essaient de les reproduire. Ils acquièrent de cette manière du vocabulaire et parviennent à appréhender davantage le langage. Une découverte des comptines en autonomie Le boîtier musical inclus dans ce livre sonore, avec 7 boutons déclenchant chacun une écoute de 20 secondes. Grâce à une pression sur le bouton, l'enfant enclenche le morceau qu'il souhaite écouter. Cette simplicité d'utilisation assure une lecture autonome de l'ouvrage.