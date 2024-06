Les mystères de la fine fleur Tome 1 : Pot fatal à la Une

Un duo haut en couleurs pour ce cosy mystery aux répliques bien senties ! Vous allez adorer découvrir La Fine Fleur ! Anémone et Marguerite sont aux anges ! Les deux soeurs retraitées vont bientôt réaliser leur rêve : ouvrir une maison d'hôtes en bord de Loire. La soirée d'inauguration de La Fine Fleur approche, les premiers clients arrivent et les soeurs se tiennent prêtes à toutes les éventualités. Toutes ? Pas tout à fait... Une de leurs invitées, une journaliste venue vanter les mérites de la maison d'hôtes, est assassinée dans le jardin de La Fine Fleur ! Comme publicité, on fait mieux ! Non seulement la maison d'hôtes est le théâtre d'un crime, mais en plus le danger rôde encore. Déterminées à se protéger, les deux soeurs décident de résoudre le mystère qui entache la renommée de leur chère demeure. La méfiance est de rigueur, car n'importe qui aurait pu commettre ce meurtre, y compris leurs clients. Heureusement, leur voisin préféré et leur chienne adorée veillent au grain. Mais à qui et jusqu'où peut-on faire confiance aux gens ? Anémone et Marguerite ne sont pas au bout de leurs surprises !