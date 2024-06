Honey Lemon Soda T03

Après avoir été harcelée au collège et surnommée "la pierre" à cause de sa timidité, Uka Ishimori espère prendre un nouveau départ en arrivant au lycée... Mais en faisant la rencontre de Serina, une jeune fille populaire qui s'avère aussi être l'ex de Miura, Uka perd encore plus confiance en elle : comment espérer se mesurer à elle, qui semble si parfaite ? L'arrivée imminente de la fête du lycée va pourtant lui donner l'occasion de sortir de sa zone de confort et de s'affirmer. S'avérera-t-elle toutefois à la hauteur de la tâche ? Une histoire d'amour et de jeunesse à en donner des palpitations !