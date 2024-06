Alerte Rouge - 4*TOWN Forever Tome 1

Vous les connaissez pour leurs tubes "Nobody Like U", "U Know What's Up" ou encore "1 True Love"... Découvrez maintenant les coulisses du célèbre groupe 4Town en plongeant dans leur vie de tous les jours ! Les fans les plus fidèles ont toujours hâte d'entendre tous les hits des 4Town en tournée, mais savez-vous comment ce boys band culte a occupé ses journées avant le fameux grand concert de Toronto ? Suivez Robaire, Jesse, Tae Young, Aaron T. et Aaron Z. , les 5 membres du groupe, pendant l'une de leur rare pause au milieu de leur emploi du temps professionnel de folie : Jesse et Tae Young qui embrassent leur fibre artistique en visitant un musée de céramique, Aaron T. déversant son sens de la mode au centre commercial, et Aaron Z. et Robaire dans le studio de danse, à perfectionner leurs mouvements avant le show !