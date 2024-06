Prix Tour Eiffel 1999 Prix Ozone 2000 Les AnimauxVilles, gigantesque cités biologiques et conscientes, capables de défi er les lois de l'espace-temps, ont permis à l'humanité de coloniser l'espace. Mais celle-ci s'est divisée en quatre rameaux, et entre ces factions que trop de choses séparent, la guerre menace d'éclater. Face à ce danger, un AnimalVille tente de tracer une autre voie et invite les rameaux à assister ensemble à un spectacle unique : la mort par supernova d'une étoile binaire. Leurs représentants seront-ils à la hauteur de cet événement cosmique ? Et quelles seront les conséquences de ces retrouvailles ? A la fois porté par un souffle tragique et une réflexion intimiste, hanté par la passion de l'art, le pouvoir mortifère de la technologie ou la quête sans fi n de l'immortalité, Etoiles mourantes dépeint la fresque d'une post-humanité aux prises avec son plus grand défi : sa propre extinction. L'universalisme et le refus de la xénophobie sont au coeur de ce space opera épique et foisonnant. Avec ce roman, Ayerdhal et Jean-Claude Dunyach signent tout simplement l'un des chefs-d'oeuvre de la science-fiction.