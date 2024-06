Down with the System. Mémoires

Avec près de 40 millions de disques vendus, trois albums en tête du Billboard, un Grammy et une légion de fans, System Of A Down est l'un des plus grands groupes de métal de la planète. Au coeur du groupe : Serj Tankian, dont le parcours, depuis les rues de Beyrouth jusqu'à la superstar du rock qu'il est devenu, est aussi remarquable qu'improbable. Né de parents arméniens à Beyrouth, Serj grandit en entendant les bombes tomber devant la maison de son enfance, avant de déménager à Los Angeles à l'âge de sept ans. Jeune homme, il est immergé dans la communauté "Little Armenia" et découvre le génocide auquel ses ancêtres ont été confrontés, tout en aidant ses parents à faire face aux limites du Rêve Américain. Puis, au cours d'un trajet pour rentrer chez lui après un examen, Serj décide de se détourner d'une carrière dans les affaires et le droit pour faire de la musique - une décision qui le conduira à partir en tournée sur les cinq continents en tant que chanteur d'un groupe de rock extrêmement populaire, à atteindre la première place du classement des albums du Billboard, puis à voir le single à succès de ce même album interdit à la radio deux jours plus tard. Qu'il s'agisse de faire équipe avec Tom Morello (le guitariste de Rage Against the Machine) pour se battre pour la justice sociale auprès de métalleux peu avertis, de débattre avec des policiers de Los Angeles sur la meilleure façon de réprimer ses fans émeutiers ou de voyager en l'Arménie avec le chef cuisinier star Anthony Bourdain, Down With the System est à la fois l'histoire d'un immigrant, celle de l'éveil d'un activiste et des mémoires de rock pas comme les autres. Un voyage inoubliable qui laisse sans voix - un plaisir absolu pour les nouveaux fans comme pour les anciens. Chanteur du groupe de rock System Of A Down, Serj Tankian est également artiste solo, compositeur, activiste, peintre, poète et cinéaste. Avec Tom Morello, Tankian a cofondé l'organisation à but non lucratif Axis of Justice, qui réunit des musiciens, des fans de musique et des ONG pour lutter en faveur de la justice sociale. Tankian vit avec sa femme et son fils, ils partagent leur temps entre Los Angeles et la Nouvelle-Zélande.