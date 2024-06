Tueur en série : un criminel atteint de troubles psychiatriques qui assassine des personnes de façon régulière, en utilisant un schéma identique, uniquement pour retirer du plaisir de ces meurtres, généralement sadique. Très peu de femmes font partie de la catégorie des tueurs en série. A la différence des hommes, elles tueraient rarement par pulsion sexuelle incontrôlée mais plus pour le pouvoir et l'argent. Frédérique Volot, via une vingtaine de portraits de tueuses en série, tente de comprendre le cheminement de chacune d'entre elles et le faisceau de circonstances qui ont fait qu'à un moment donné, la seule issue à leur impasse ressentie était le meurtre. Pourquoi tue-t-on ? Est-ce un coup de folie isolé? Un désir irrépressible de vengeance ? Abus sexuels, parents violents, misère traumatisante etc. Des parcours de vie souvent tragiques qui n'excusent en aucun cas leurs actes. Mais est-il possible d'éprouver la moindre compassion pour ces femmes ? C'est à vous Lecteurs, en votre âme et conscience, de vous faire votre propre opinion à La Lecture de ces histoires de Tueuses en série.