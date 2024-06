Locke & Key - Intégrale Master - Tome 1

Initiée en 2015, la Master Edition de Locke & Key propose de retrouver l'intégrale de la saga de Joe Hill et Gabriel Rodriguez en 3 volumes. Grâce à son design de couverture soigné, ce Volume 1, qui comprend "Bienvenue à Lovecraft" et "Casse-tête", bénéficie d'une fabrication repensée, modernisée et des mêmes soins apportés aux intégrales initiées en 2023 par HiComics, et dont Tortues Ninja et Rick & Morty se sont déjà vues gratifier, à savoir : un nouveau format Intégra, avec en couverture des effets de gaufrage sur 2 niveaux et un vernis sélectif. Les 3 volumes réunissant l'intégrale des aventures de la famille Locke devrait suivre une parution rapide, jusqu'à la fin de l'année 2024, avec la probabilité d'un quatrième tome inédit (à confirmer).