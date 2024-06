Olympisme. Une histoire en 30 dates

Savais-tu que les Jeux olympiques ont été créés dans l'Antiquité et que leur forme moderne date de la fin du 19eme siècle ? Et depuis 1896, les conflits mondiaux ont rythmé la compétition sportive. En parcourant les 30 olympiades d'été regroupées ici, découvre les athlètes qui ont marqué l'histoire, les valeurs qui gouvernent les Jeux olympiques et de nombreux autres faits passionnants !