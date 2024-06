Dans un monde irrespirable peut-on encore se fier à l'Homme Après l'épuisement des ressources naturelles une partie de l'Humanité a quitté la Terre l'autre se voit condamnée à survivre sous un ciel toxique Dans ce monde dévasté où la faune a muté les bio-brigades traquent les derniers survivants pour les enrôler dans les mines Parmi eux Rio et sa petite soeur Kaya vivent au jour le jour avec l'espoir d'atteindre le sud... On dit que dans ce coin de la planète la vie est encore possible Mais alors que Rio prend en chasse un innocent louveteau pour se nourrir il est attaqué par sa mère une louve mutante à l'aspect féroce Après avoir pris la fuite Kaya tombe dans un piège où elle retrouve la mère du louveteau elle-même prisonnière Ces deux êtres n'ont plus d'autres choix que de s'entraider pour s'échapper Désormais cette louve géante ne quittera plus la petite fille C'est le début d'une longue marche à travers les ruines durant laquelle Kaya va apprendre à côtoyer cet étrange animal qui semble l'avoir choisie pour une raison qu'elle ignore Dans son exil Kaya va se heurter à un univers impitoyable où les bio-brigades jamais loin ne sont pas l'unique menace Peut-on se fier aux survivants sur la route et qu'en est-il de ce navire amarré qui prétend amener les hommes vers le sud La terre promise existe-t-elle vraiment Ce one shot à l'ambiance post apocalyptique réalisé par une équipe italienne talentueuse nous plonge dans un univers aussi fascinant qu'implacable Une pépite graphique proche de l'animation où les couleurs vives et une certaine poésie côtoient le chaos L'expérience de lecture est accompagnée par une bande originale écrite par Paola Barbato et Linda Cavallini sur une musique de Remo Baldi grâce aux QR codes disséminés au fil de l'album