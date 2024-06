Mélèze, l'ours brun. 3

Une quatrième aventure dans la collection Sur les traces, avec le bienveillant regard de Rémy Marion, photographe, conférencier et réalisateur, auteur de "L'Ours, l'autre de l'homme" (Mondes Sauvages, Actes Sud). Rima, Philippe et Louise arpentent les Pyrénées, sur les traces de l'ours brun. Ils s'aventurent par-delà l'ancienne colo abandonnée, sur les sentiers du GR, et guettent le moindre indice de sa présence. L'animal, aussi massif et gourmand soit-il, a appris à se faire discret... Car ses rares apparitions font débat, y compris parmi les jeunes. Les trois collégiens parviendront-ils à déjouer les pièges pour remonter sa piste, sans trop faire parler d'eux ?