La pharmacothérapeutique facile aux EDN. Fiches pratiques et synthétiques

L'apprentissage de la pharmacologie est morcelé par la nature transversale de cette discipline. L'approche originale de cet ouvrage structuré en fiches pratiques et synthétiques au nombre de 39 permet d'acquérir facilement l'ensemble des connaissances en pharmacologie et thérapeutique en conformité avec la R2C. Ces fiches sont assorties d'encadrés comportant les numéros d'item et les situations de départ et proposent un déroulé en 3 parties : - le contexte physiopathologique - les critères de diagnostic - les éléments de prise en charge. Elles sont étayées de conseils qui favorisent la compréhension et facilitent l'apprentissage offrent des astuces EDN sous forme de points de vigilance liés aux risques à connaître en pharmacothérapeutique et aux risques inhérents à la pathologie ou à ses comorbidités et nécessitant la prise en charge. Enfin l'ouvrage propose deux tables des matières : l'une établie par classes pharmacologiques et l'autre par items offrant une facilité de recherche. Concret synthétique et pratique cet ouvrage donne toutes les clés pour réviser efficacement et réussir ses EDN et ses ECOS. L'AUTEUR Cet ouvrage a été réalisé par Patrick Poucheret professeur de pharmacologie à la faculté de pharmacie université de Montpellier.