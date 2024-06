Mégapoles Tome 2 : Némésis de la cité

Toutes les grandes villes ont une âme, incarnée par un avatar humain, un gardien doté de pouvoirs immenses. New York, elle, en a six : Brooklyn, Manny, Bronca, Venezia, Padmini et Niik. Bien qu'ils aient temporairement réussi à empêcher la Dame Blanche d'envahir la ville, la mystérieuse Ennemie a d'autres tours dans son sac. Un nouveau candidat à la mairie, qui brandit la rhétorique populiste de la xénophobie, pourrait bien réussir à changer la nature même de New York. Pour le vaincre, ainsi que l'Ennemie qui tient les cordons de sa bourse, les avatars doivent s'unir aux autres mégapoles du monde afin de protéger leur univers - et tous les autres - d'une destruction totale.