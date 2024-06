Gilles Bizouerne réinterprète, avec malice et bonne humeur, le thème de l'accumulation. "Waouh ! Un toboggan. Eléphant monte à l'échelle. Poum, Pam ! Poum, Pam ! Et... C'est parti ! Oups ! Le toboggan est trop petit. Eléphant reste coincé. Waouh ! Un toboggan. Lapin saute sur l'échelle. Hop, hop, hop ! Et... C'est parti ! Oups ! Bloqué. Lapin pousse Eléphant. Allez, allez ! Impossible d'avancer. Ils sont deux maintenant, coincés". Et puis suivent Serpent et Poussin... Même enthousiasme, même déception ! Ils sont quatre maintenant, coincés. C'est quoi ce bazar ? Heureusement que Fourmi est là pour décoincer tout ça. Quelques guilis bien sentis, et c'est reparti !