Infirmier en Pratique Avancée - IPA - Psychiatrie et santé mentale. 2e édition

Essentiel pour réussir son master, cet ouvrage détaille l'aspect pluriprofessionnel du métier d'IPA et prépare aux nouvelles responsabilités de terrain en psychiatrie et santé mentale (décret du 12 août 2019). Rédigé par une équipe pédagogique multidisciplinaire, ce livre répond aux exigences de la pratique avancée chez le professionnel paramédical : connaissances théoriques et compétences cliniques, prises de décisions complexes concernant : - le parcours de soins, - les consultations de suivi en autonomie avec des patients stabilisés, - les actes de soins, - les orientations et les prescriptions. Au sommaire : - L'IPA en santé mentale et psychiatrie - L'évaluation de l'état de santé de patients en relais de consultations médicales en psychiatrie et santé mentale - Pharmacologie : prescription et renouvellement - Définition et mise en oeuvre du projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de santé - Conception et mise en oeuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique en psychiatrie et santé mentale - Organisation des parcours de soins et de santé des patients en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés - Mise en place et conduite des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles en exerçant le leadership clinique - Recherches, analyses et production des données professionnelles et scientifiques