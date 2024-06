La princesse qui pue qui pète a le droit de dire non !

Castille n'est pas une princesse ordinaire. Elle pue, pète parfois et, par-dessus tout, déteste les mondanités. Pour l'anniversaire de son royal papa, Castille a cependant décidé de faire un effort et d'être sage au banquet. Mais hors de question de supporter les gestes déplacés du chevalier Mérobald. Hors de question de se faire embêter. Foi de Castille, elle ne fera rien contre son gré ! Une histoire avec de la soie, quelques petits prouts... et une bonne dose de caractère !