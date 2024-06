S'ouvrir pour innover autrement. La méthode infaillible

Internet a déferlé sur nos vies en 7 ans. Facebook n'a eu besoin que de 3 ans et ChatGPT a pris d'assaut nos conversations en 5 jours. L'adoption des innovations ne cesse de s'accélérer et les entreprises, pour rester compétitives, doivent être à l'affût. Mais comment s'y prendre ? Par où commencer ? Quels pièges éviter ? Comment rendre une innovation concrète et définir une stratégie d'innovation ? C'est là que l'open innovation entre en jeu, en s'inspirant de l'extérieur, en collaborant et créant à plusieurs. Forts de dix ans d'expérience, Fabrice Marsella et son équipe du Village by CA Paris proposent une méthode pour aider toute entreprise à prendre le virage de l'open innovation, méthode qui prend forme au travers d'une matrice de l'innovation. Après avoir défini ce qu'est l'open innovation et précisé les conditions préalables à sa mise en place, ce livre vous accompagne pas à pas pour vous lancer ou passer au niveau supérieur, tout en traçant votre propre feuille de route. Outils de l'open innovation, cas d'entreprises inspirants, matrice personnalisée... Exit les manuels froids et jargonneux : ce guide se veut clair, vivant et pragmatique.