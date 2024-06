Cessons de démotiver les élèves. 21 clés pour favoriser l'apprentissage et le développement des compétences psychosociales, 4e édition

Cet ouvrage est porteur d'un projet : permettre aux élèves de se remotiver pour l'apprentissage. Pour ce faire, il s'appuie sur des notions neurobiologiques et en illustre la mise en application au quotidien. Les élèves devraient ainsi renouer avec le plaisir d'apprendre pour lequel le cerveau humain est conçu. Les enseignants, quant à eux, bénéficieront du projet pour : - travailler ensemble, tout en se remettant en question ; - se montrer vulnérables, tout en développant une plus grande sécurité de base ; - réinventer leur métier, tout en se rapprochant des valeurs à l'origine de leur vocation. L'ambition de ce livre est de prendre véritablement en compte la dimension affective de l'apprentissage, l'auteur ayant déjà démontré avec succès que la violence et l'échec scolaire sont réversibles à cette même condition. Ces clés constituent des premiers pas pour explorer des pratiques pédagogiques différentes, validées et enrichies par des enseignants depuis dix ans.