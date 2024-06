Mémo visuel de géologie-pétrologie BCPST 1 et 2. 4e édition

Ce mémo visuel a été conçu pour vous accompagner tout au long des deux années de BCPST et vous aider à assimiler votre cours de Géologie - Pétrologie. Il sera également utile aux candidats préparant les concours d'enseignement (CAPES, Agrégation). L'ouvrage présente, en 66 fiches, les caractéristiques de tous les minéraux et roches du programme, observés à l'oeil nu et au microscope, associant compositions minéralogique et chimique. Les roches étudiées, sédimentaires, magmatiques et métamorphiques, sont replacées dans leurs gisements, et leurs origines sont rappelées. Les structures tectoniques les plus fréquentes (failles, schistosités...) et les modes de déformation sont analysés sur des exemples détaillés. Ce mémo visuel propose 380 photos et illustrations en couleurs de lames minces et des principaux objets géologiques. Quatre clés de détermination sont détaillées pour distinguer à l'oeil nu les différentes roches.