The Hurricane wars. Edition collector

Talasyn n'a connu que les Guerres du Typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'Empire de la Nuit. Alaric n'a connu que les ténèbres. Fils de l'Empereur et arme la plus mortelle des ombres, il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille. Leur affrontement est inéluctable. Mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire alliance pour la vaincre ? Ou se détruiront-ils l'un l'autre avant ?