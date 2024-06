Marseille Guide Un Grand Week-end

Un guide pour 3, 5 et même 7 jours à Marseille ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Marseille. Dans cette nouvelle édition : - Des visites et des plans par quartier, un plan détachable avec toutes les adresses positionnées. - Des expériences uniques : jouir d'un panorama à 360° sur la mer et les collines depuis le toit de la Cité radieuse, se mêler aux pêcheurs le matin au Vieux-Port, visiter une villa classée et son beau jardin dans un quartier secret, découvrir les calanques en kayak et pratiquer le yoga avec le bruit des vagues en fond sonore - Notre sélection de restos de poissons et crustacés, de bars branchés, de terrasses et de boutiques 100% made in Marseille pour s'immerger dans l'ambiance de la cité phocéenne. Des pages pour tout comprendre de l'ambiance marseillaise (son identité, sa cuisine, son histoire, son intensité)