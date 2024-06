Un grand week-end Drôme

Un guide pour une découverte complète de la Drôme, pour quelques jours ou une semaine de vacances. - Des visites et des cartes par région, avec tout ce qu'il faut voir. - Des randonnées dans les vignes de l'Hermitage, à la rencontre des vautours du cirque d'Archiane, dans la plaine viticole du Tricastin... - De nombreuses activités par saison et des expériences orientées nature : balades à vélo, tournée des caves viticoles, baignade en eaux vives, équitation, parapente, via ferrata, observation des animaux... et même balade sportive en chiens de traîneau en hiver ! - Une large sélection d'adresses pour découvrir les meilleurs restos, les endroits pour échapper à la canicule, les meilleurs marchés, les plus beaux villages... Plus de 10 propositions de randonnées et balades dans toute la région, adaptées à tous les niveaux.