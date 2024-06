Aether Dreams - le roman graphique adapté du webtoon français de fantasy. Webtoon de fantasy française

Amnésique et perdue au milieu de la nature, Hayden est plus seule que jamais. L'unique chose qui la relie à son passé est un étrange collier qu'elle portait autour du cou à son réveil dans la forêt. Au contact de ses émotions, les pierres se mettent à briller, comme si elles prenaient vie. Alors qu'elle tente de comprendre d'où elle vient, Hayden fait la rencontre de Leigh, un jeune homme aussi exaspérant que fascinant, qui semble savoir exactement ce qui lui est arrivé. A ses côtés, Hayden se retrouve plongée dans un monde tissé de magie et de dangers. Un monde qui attend le retour de sa Gardienne de l'Ether... et qu'elle seule pourra sauver.