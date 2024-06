L'arrivée des humains sur leur planète est le plus grand cataclysme de l'Histoire des ekomers. Kaël a assisté à leur chute depuis les étoiles, à leur trahison et désormais, il voit en l'esprit blanc Thiziri, la seule chance de salut de son peuple. Il aurait pourtant dû la tuer, il le sait. Malgré tout, à chaque fois que ses doigts se posent sur son arc, il est incapable de décocher sa flèche. Redécouvrez le voyage de Thiziri à travers la jungle hostile, par ses yeux à lui et plongez dans ses souvenirs d'enfance jusqu'à son ascension au rang de siölka.