Étapes - Denrées et boissons - 2024

Cet ouvrage en couleurs et illustré, entièrement mis à jour en 2024, permet de tout savoir sur les denrées non cuisinées et les boissons. La nouvelle édition propose également des ressources numériques variées telles que des vidéos et des quiz. Ce guide propose : Une description exhaustive des denrées non cuisinées (fruits, poissons, épices, champignons, etc.), des boissons (apéritifs, vins, digestifs, etc.) et de leur utilisation ; Toutes les informations sur les produits utiles aux étudiants comme aux professionnels de la restauration : origine, variété, critères de choix, modes de consommation ; Des photos illustrant chaque produit et une traduction en anglais, en espagnol et en allemand ; Des ressources numériques variées (quiz, vidéos). Il contient également une partie " Patrimoine " qui donne les points de repère gastronomiques et culturels essentiels à la connaissance des régions françaises.