Station-service d'un hypermarché dacquois le vingt-quatre décembre en soirée. Les fameux pandores Morgan et Marcel sont sollicités pour constater un vol commis par deux traînesavates. A leur grande surprise les enquêteurs peu méfiants sont accueillis par un tir nourri, les pruneaux pleuvent, ils ne sont pas d'Agen. Des armes de gros calibre, signature du grand banditisme. L'enquête conduit les brigadiers du côté de Biscarrosse, là où les femmes sont belles, mystérieuses et volages. La Camecrude rôde, une fée sous les traits d'une sorcière ça n'existe pas, et pourtant... Marcel hérite d'une mission délicate, infiltrer le milieu naturiste de la côte landaise. Sa pudeur lui permettra-t-elle d'agir en service commandé ? L'idée d'une crampe soudaine, honteuse et publique le tétanise. Petits malfrats, truands notoires, Morgan et Marcel comme toujours ne lâcheront rien, même pas les belles gosses de Biscarrosse.