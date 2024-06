Slow Made N° 4 : Cécile Bouisset, vulcanisée

En une de la couverture du n°4 de Slow Made, et dans une belle histoire de 30 pages, la saga de Cécile Bouisset, jeune forgeronne taillandière. Ils étaient des milliers au 20e siècle et plus qu'une poignée aujourd'hui. Comment fabrique t-elle son acier, crée t-elle sa coutellerie ou vient-elle de produire pour le chantier Notre Dame, une soixantaine de haches médiévales. Des reportages, des enquêtes, des réflexions : l'IA et les métiers d'art, une start up d'exosquelettes pour les artisans, une tisserande connectée, les luminaires cinématographiques de Frédéric Imbert, les enjeux design de la low tech. La chronique de Marc Bayard, théoricien du slow made.