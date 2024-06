Chez les dieux de l'Olympe. 100 jeux pour progresser

S'amuser en s'instruisant devient possible grâce à ce cahier de jeux qui permet d'une manière innovante et ludique de (re)découvrir l'alphabet grec ancien, d'approfondir son français, de connaître l'histoire des mots et même de nombreux mythes. Idéal pour ceux qui souhaitent réviser, il convient également à ceux qui désirent s'initier tout seuls à la langue de Socrate ou à ceux qui veulent s'y remettre. Variant les jeux connus (sudokus, mots mêlés, quiz, devinettes, labyrinthes, jeux d'association, dominos, jeux mathématiques, points à relier, intrus, choix multiples, pixel art, énigmes...) et les jeux scénarisés au fil des rencontres avec les divinités grecques, il propose en outre une centaine de coloriages d'après les somptueux vases à figures rouges et noires de l'Antiquité. Au terme de ces quatorze jours En vacances chez les dieux de l'Olympe, le lecteur aura progressé en français, appris à lire et à écrire près de 300 mots courants en grec ancien et peut-être battu Apollon aux dominos !