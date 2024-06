Les dessous de la publicité. Approche théorique, contenus, canaux et métiers

La publicité est un sujet paradoxal : dans les enquêtes d'opinion, elle est souvent critiquée et taxée de manipulation. Pire, on prédit sa disparition, au profit de nouvelles formes de réclames plus discrètes : influenceurs, " brand content ", ciblage direct, etc. Grace à de nombreux témoignages et études de cas, cet ouvrage décrypte les métamorphoses que connaît actuellement la publicité (réseaux sociaux, intelligence artificielle...) : - adaptation de la forme et des contenus des médias à la publicité (publicitarisation) ; - apparente disparition de celle-ci (dépublicitarisation) ; - saturation de l'espace médiatique (hyperpublicitarisation) ; - conquête de nouveaux espaces... Ce livre intègre ainsi une perspective historique et critique, et un cadre de pensée universitaire issu des sciences de l'information et de la communication et des sciences de gestion. Il confronte également ces analyses théoriques aux paroles de praticiens divers : dirigeants d'agences, créatifs, jeunes talents ou journalistes qui gravitent dans ce monde (KPMG, CB news, Onepoint...). Ces derniers nous livrent alors un regard sur la publicité, ses formes passées, présentes, à venir et surtout... ceux qui la font.