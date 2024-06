Freya - L'ombre du prince - vol. 10

Quand une jeune femme voit sa vie happée par le destin d'un royaume... Mariam, la reine douairière du royaume d'Asha, résiste à la rébellion lancée par Grape, le censeur de Sigurd. Alors que la reine semble avoir l'avantage, Freya se fait enlever par le chevalier bleu. L'histoire d'Asha se dévoile, et les sentiments du chevalier blanc éclatent au grand jour ! Pour Freya et Julius, le suspense est à son comble... L'arc d'Asha atteint son paroxysme ! Un vent d'espoir soufflera-t-il enfin sur ce royaume de terre et de pierres ?