Undead Girl Murder Farce T02

Raoul a-t-il vraiment tué sa mère la comtesse Hannah ? Une fois cette affaire résolue, notre duo de détectives est rattrapé par le passé. Que font-ils en Europe ? Sont-ils seulement humains ? Et surtout... Qu'est-il advenu du corps d'Aya Rindô ? Undead Girl Murder Farce met en scène les pérégrinations et enquêtes d'Aya Rindo et de Tsugaru Shin'uchi. A travers un décor captivant dans l'Europe de la fin du XIXème siècle, Yugo Aosaki s'amuse à associer de grands classiques de la littérature à tout un folklore parfaitement maîtrisé. De grands noms comme Sherlock Holmes, Phileas Fogg ou Arsène Lupin font leur apparition dans la quête de ce tandem qui va faire des étincelles entre leurs enquêtes et leurs combats contre des créatures mythiques tels des vampires, démons et autres loups-garous. Porté par le trait somptueux de Haruka Tomoyama, ce récit nous transporte pleinement dans cette époque. Une immersion totale au coeur d'une aventure où les mystères sont nombreux et dont chaque tome nous tient en haleine.