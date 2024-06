Fantastic Four : 1234

La Première Famille de l'univers Marvel n'est pas au mieux de sa forme. La Chose se sent inutile et Sue Richards est délaissée par son mari Reed, accaparé par ses expériences. Quant à la Torche, son côté flambeur ne serait-il pas qu'une façade finalement ? Ce contexte morose est l'occasion unique pour le Docteur Fatalis de porter un coup décisif à l'équipe ! Chez Marvel, Grant Morrison est surtout connu pour sa reprise légendaire des X-Men dans les années 2000. Il est aussi l'auteur de cette saga phare des Quatre Fantastiques, sublimée par les dessins de Jae Lee (La Tour Sombre). Introspection et conflits familiaux sont au menu de cette superbe mini-série.