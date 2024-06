Marvel Comics (II) N°06 (Variant - Tirage limité) - COMPTE FERME

Tout est sens dessus dessous dans l'univers de Spider-Man. Voilà qu'il bascule du mauvais côté de la barrière. Est-ce le bon moment pour que le Spider-Man supérieur (alias Docteur Octopus) fasse son grand retour ? Les Avengers ont enfin vaincu le Cartel Livide, mais ce n'était qu'un prélude au plus grand combat de leur vie... qu'ils ont d'ores et déjà perdu ? Qui sont ces mystérieux êtres qui en ont après Kang ? Thor appelle du renfort pour vaincre le Thor d'Utgard et Iron Man rassemble lui aussi ses troupes avant le grand combat contre les Sentinelles de Feilong ! Un numéro passionnant et immanquable avec le début d'une nouvelle ère pour Spider-Man et les Avengers, un affrontement décisif pour Thor et un Iron Man qui se rapproche décidément de l'univers des X-Men. La lecture de ce mensuel n'a sans doute jamais été aussi haletante !