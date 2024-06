Fall of X Tome 6

Diablo contre le Rhino ! Iceberg contre les Y-Men ! Bishop et Cable contre les Enfants de la Voûte ! Alpha Flight contre Nemesis ! Jean Grey contre Madelyne Pryor ! Orchis fait feu de tout bois pour éliminer les derniers mutants et l'homo superior vit peut-être ses derniers jours... Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés ! La dernière phase de l'ère House of X/Powers of X se dévoile en 2024... et elle est résolument orientée action ! Après le carnage de Krakoa, les mutants sont traqués et poussés dans leurs derniers retranchements, alors qu'ils pensaient avoir enfin trouvé la paix. Tous les lecteurs sont les bienvenus dans cette nouvelle phase palpitante !