Extra Mortelle Adèle Tome 2 : L'anniversaire de Jade

Poussez-vous les moches, l'heure est grave ! A travers plus de 100 jeux (grilles de mots, jeu des différences, papertoys, labyrinthes...), prête main forte à Mortelle Adèle pour t'assurer que l'anniversaire de jade devienne un moment inoubliable ! Seras-tu aussi rusée que ton héroïne préférée ? A toi de jouer ! © Mr Tan et Diane Le Feyer d'après l'oeuvre créée par Mr Tan et Miss Prickly