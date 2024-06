Mon carnet de lecture. Edition 2024

Mon carnet de lectures collège, un ouvrage ludique et créatif pour accompagner les élèves avant, pendant et après leurs lectures. Des activités originales et variées pour aider les élèves à rendre compte de leurs lectures et à en garder une trace. Des exercices de restitution attractifs et motivants, mais aussi rigoureux qui attesteront la bonne lecture des oeuvres. Des fiches pour tous les niveaux, de la 6e à la 3e, transposables à tous les genres et registres et utilisables quelles que soient les oeuvres lues. Un carnet personnalisable pour laisser la possibilité à chacun de s'exprimer sous différentes formes : dessin, mots-clés, paragraphe, écriture longue... Une boîte à outils avec des conseils de méthode et du vocabulaire pour stimuler et enrichir l'expression. Ce carnet est organisé en 4 parties : Définir son profil de lecteur avant de débuter les lectures ; fiches de restitution ; bilan des lectures et auto-évaluation ; boîte à outils. Il est accompagné d'un livret pour l'enseignant avec des propositions de parcours pour construire des progressions adaptées à chaque classe et élève, des critères d'évaluation, des fiches et des conseils de lectures en fonction des différents profils d'élèves.