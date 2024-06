Crimson Spell Tome 7

Vald a été scindé en deux et face aux versions céleste et démoniaque du prince, le moment est venu de passer aux aveux. Halvir devra donner de sa personne pour calmer les esprits et les corps... De son côté, Astador retrouve la totalité de ses pouvoirs et ouvre la porte des enfers, relâchant sur terre le démon. Le monde est en danger ! A l'issue du combat final, Vald redeviendra-t-il comme avant et parviendra-t-il à lever la malédiction pourpre de l'épée ? Quel sera l'avenir des amants Suivez la fin du périple de Vald et d'Halvir !!