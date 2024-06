Minimiki - Shan et l'anneau d'argent - Nouvelle édition

Découvre le monde avec Minimiki et ses histoires magiques ! Direction la Chine ! Shan et sa meilleure amie Li Mei habitent un village au sud de la Chine et sont comme deux soeurs. Mais leur amitié est en danger : la sécheresse menace la récolte de riz et pousse certaines familles à quitter le village. A moins qu'un étrange anneau d'argent ne vienne à leur secours... Retrouve à la fin du livre : des infos docu pour prolonger la découverte du pays, des jeux visuels, un lexique pour enrichir ton vocabulaire. A lire seul(e) ou accompagné(e). Peut se lire indépendamment du reste de la série.