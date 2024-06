Adéla, atteinte d'une maladie incurable, quitte sa République tchèque natale pour renouer avec sa fille, Tereza, adoptée par un couple d'Américains à sa naissance. Arrivée à New York, Adéla découvre une ville et une société transformées. Depuis des élections catastrophiques en 2024, le pays vit sous le régime totalitaire du "Gouvernement de la Réappropriation" , les frontières sont pratiquement fermées et la surveillance est omniprésente. Tereza, une chercheuse qui travaille d'arrache-pied dans une entreprise pour rendre la vieillesse et la mort obsolètes, se réjouit de tisser des liens avec sa mère. Mais avant que Tereza puisse la soigner, Adéla disparaît dans des circonstances mystérieuses. Pour Tereza, cette perte est insupportable : elle se lance donc dans une quête acharnée pour la retrouver et découvrir la vérité. A la fois percutant, fantastique et décalé, Les Aléas de l'immortalité offre une vision dystopique d'un avenir très - même trop - plausible.