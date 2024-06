"Coucou ! C'est moi, le delphineau. A ma naissance, après un an dans le ventre de maman, je suis déjà bien grand ! " Découvrez les premiers moments de vie du dauphin, l'animal aquatique préféré des tout-petits. Le dauphin, animal vedette des tout-petits Pour que le dauphin n'ait plus de secrets pour les plus jeunes lecteurs, voici une monographie qui retrace sa vie, de sa naissance à l'âge adulte. Un documentaire à toucher Les dents et la peau du dauphin, le sable, les coquillages... autant de matières pour aider le petit lecteur à découvrir l'environnement du dauphin du bout des doigts. La lecture sensorielle aide l'enfant à s'approprier les connaissances. "Mes animaux à toucher" : une collection à hauteur des tout-petits Cette collection permet de découvrir un animal, de sa naissance à l'âge adulte. Une histoire tendre à la première personne et un vocabulaire simple permettent à l'enfant une découverte tout en douceur du monde qui l'entoure. Les matières à toucher viennent enrichir encore un peu plus le contenu.