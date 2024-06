L'équipe de France (3ème Ed). En route vers la victoire !

"Et un, et deux, et trois-zéro ! " Quelle euphorie dans les rues ! Partout, on chante et on fait la fête. Les Bleus ont remporté leur première Coupe du monde ! De son premier match face à la Belgique en 1904 à sa deuxième victoire lors du Mondial 2018, découvre la fabuleuse histoire de l'équipe de France de football...