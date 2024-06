7 familles Légendes du foot (2nde Ed)

7 familles est un jeu de cartes pour toute la famille. Chacun à leur tour, les joueurs doivent reconstituer les familles selon leur catégorie et obtenir les sept cartes de chacune d'entre elles. Le jeu idéal pour découvrir les équipes et les joueurs qui ont marqué l'histoire du football ! BUT DU JEU : Regrouper le plus grand nombre de familles de 7 cartes. PREPARATION : Chaque joueur reçoit 7 cartes, le reste continue la pioche. DEROULEMENT : Le plus jeune commence et demande au joueur de son choix une carte, en précisant la famille et la figure qu'il désire obtenir. S'il obtient la Cate demandée, il rejoue. Sinon, il pioche et laisse la main au joueur situé à sa gauche. Attention ! Un joueur ne peut demande une carte d'une famille que s'il en possède déjà une de la même famille dans sa main. Dès qu'un joueur a une famille complète, il la dépose sur la table. La partie se termine quand toutes les familles ont été rassemblées. Le joueur en possédant le plus gagne la partie. Nombre de joueurs : 3 à 6 joueurs. Durée du jeu : 20 minutes. Age : 7 ans et +