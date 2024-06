Zinédine Zidane, dit "Zizou" , est l'un des joueurs de l'équipe de France les plus célèbres. N° 10 mythique, il est entré dans la légende en marquant deux buts de la tête face au Brésil, lors de la finale de la Coupe du monde 1998. Très grand joueur, il a gagné de nombreux titres nationaux et internationaux, mais c'est également un excellent entraîneur. Découvre sa vie passionnante, toujours au plus haut niveau !