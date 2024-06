L'ordre des priaries

Laissez-vous envoûter par cette romance paranormale sulfureuse et spicy. Frissons garantis ! Bon, on est d'accord, Lyse a une vie de rêve. Un physique de bombe atomique ? Check. Des soirées étudiantes où elle peut s'éclater ? Check. Il y en a des tas et on l'invite tout le temps. Un sexfriend musclé et séduisant, qui peut en plus l'aider à résoudre ses problèmes de maths ? Check aussi. Tout vire au cauchemar le jour où son sexfriend perd les pédales : il ne peut plus se passer d'elle ! Et il n'est pas le seul... Pourquoi est-ce que tout le monde se jette à ses pieds, bon sang ? Enfin, tout le monde, sauf l'intriguant Amir. Il est le seul à résister à son charme. Quand sa meilleure amie lui révèle qu'elle est une priarie, tout devient plus clair. Lyse est une créature magique au charme envoûtant, qui puise ses pouvoirs dans les rapports intimes. Mais si elle laisse ses pouvoirs s'exprimer, elle risque de perdre tout contrôle. Et de se perdre elle-même. Et si le mystérieux Amir était la clé de sa survie ? Une chose est sûre, cette année à la fac ne se passera pas comme prévu ! Partez à la rencontre de la communauté des priaries et laissez-vous envoûter par cette romance paranormale sulfureuse et spicy. Frissons garantis !