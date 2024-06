Juliette à Venise

Marianne, la mère de Juliette, part à Venise réaliser un reportage sur les effets des changements climatiques sur la lagune. Comme toujours, notre héroïne l'accompagne, mais cette fois-ci sans protester. Quel privilège inouï de visiter la ville la plus romantique au monde avec ses gondoles voguant sur les canaux, la place Saint-Marc et le Carnaval ! Le duo profitera également d'une exquise nourriture. Dans ce cadre enchanteur, Juliette vit une expérience inédite : elle tombe follement amoureuse d'un jeune gondolier alors qu'elle l'est déjà de Gino. Notre amie vivra des montagnes russes d'émotions. Heureusement, il y a Gina avec qui elle peut parler par FaceTime. Sa best est toujours là pour l'aider à y voir plus clair, et surtout, à ne pas prendre de décision qu'elle pourrait regretter...