La philosophie selon Demon Slayer

Tanjiro : pourfendeur de démons et philosophe ! Demon Slayer est devenu un véritable phénomène au sein de la communauté manga ! En tant que pourfendeur de démons, Tanjiro Kamado n'a qu'un seul objectif : guérir sa soeur, Nezuko, transformée en démon par le plus puissant d'entre eux, Muzan Kibutsuji. Mais contre toute attente, Tanjiro fait preuve d'une "Avoir l'esprit shonen pour continuer à vivre et surtout profiter de ses envies". L'altérité, le pouvoir, le libre arbitre, le respect... nombreux sont les concepts philosophiques abordés dans Demon Slayer. Ivan Taveau analyse avec précision et passion les aventures du plus célèbre des pourfendeurs de démons et des multiples personnages qui l'entourent. La lecture philosophique de cette oeuvre va vous en faire découvrir tous les ressorts ! Richement illustré par Samuel Rimbault, l'immersion dans ce décryptage inédit et passionnant est totale. IVAN TAVEAU est passionné de mangas et de philosophie, dont il se nourrit affectueusement depuis qu'il y a goûté. Ouvrir une porte d'entrée à d'autres sur l'un de ces sujets, voire sur les deux, est pour lui l'objectif ultime !