L'entreprise du bonheur

Pour développer Zappos, entreprise américaine de vente en ligne de chaussures devenue légendaire dans le monde entrepreneurial, Tony Hsieh n'a pas misé sur les profits et les rendements. Il a mis au coeur de ses préoccupations le bonheur de ses employés et de ses clients. Cette culture d'entreprise passionnée et différente a fait de Zappos un modèle de succès : son chiffre d'affaires a atteint 1 milliard de dollars en moins de dix ans. Et en 2009, Zappos est entré dans le giron d'Amazon : une transaction de 1,2 milliard de dollars ! Dans ce livre passionnant, Tony Hsieh partage les leçons qu'il a apprises durant son parcours. A l'aide de nombreuses anecdotes, il montre que le bien-être des gens n'est pas qu'un objectif noble mais un formidable générateur de succès, et il donne une foule de conseils pour appliquer sa formule gagnante à n'importe quelle organisation : étonner le client par la qualité du service, être drôle et un peu insolite, créer une équipe constructive et animée par un esprit de famille, etc.