De la lune et des marées. Curious Tides, Tome 1

Il y a des marées qui noient et des marées qui lient, des marées dont les voix ne sont pas celles d'amies, des marées au teint lunaire et aux yeux charbonneux, et celles qui dansent sous d'autres cieux mystérieux. Nous sommes nés de la lune et des marées, et c'est à elles que nous retournons. Emory a beau être étudiante à Aldryn, la prestigieuse université de magies lunaires, elle ne possède que des aptitudes de Guérison assez basiques. Jusqu'à ce qu'une nuit, dans les grottes marines traîtresses de Dovermere, la mort emporte un groupe de ses camarades de classe, dont sa meilleure amie Romie, et la laisse seule survivante. Dès lors, Emory est accablée de pouvoirs étranges et impossibles qu'aucune Guérisseuse ne devrait posséder. Des pouvoirs qui détruiraient sa vie si la mauvaise personne venait à les découvrir. Emory n'a pas le choix, elle doit demander l'aide de Baz, le frère de Romie, un adolescent reclus et déjà familier de la nature meurtrière des magies les plus sombres. Mais lorsque les étudiants supposément noyés commencent à s'échouer sur le rivage... vivants, pour connaître aussitôt une effroyable mort magique, Emory et Baz ne sont plus les seuls à chercher des réponses. Car au coeur de l'école se niche une société secrète qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'au pouvoir... " Curious Tides m'a entraînée dans les profondeurs d'un imaginaire foisonnant et je ne voulais plus remonter à la surface. " Allison Saft, autrice best-seller de La Chasseuse et l'Alchimiste " Un univers qui palpite et respire. Avec sa magie complexe et un mystère qui vous aspire dans des profondeurs insondables, Curious Tides est une merveille en matière d'atmosphère. " Chloe Gong, autrice best-seller de Ces Plaisirs Violents " La plume inspirée de Pascale Lacelle livre un récit somptueux qui emportera les lecteurs comme une lame de fond. " Publishers Weekly